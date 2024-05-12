Trabzon'da Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı Sınavları Düzenlendi

Trabzon'da Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı'nın (UAMO) 28'inci sınavları düzenlendi.

Bener Cordan Ortaokulunda gerçekleştirilen sınava, Trabzon'un yanı sıra Rize, Gümüşhane ve Ardahan'dan toplam 70 öğrenci katıldı.

Trabzon Fen Lisesi, Yomra Fen Lisesi, Akçaabat Fen Lisesi, Kanuni Anadolu Lisesi, Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi okullar başta olmak üzere çeşitli okullardan katılan öğrenciler, matematik alanında madalya alabilmek için ter döktü.

Okul müdürü İbrahim Soysal, Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa gerçekleştirilen sınava okul olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bener Cordan Ortaokulu'nda Bilim Olimpiyatlarına yönelik eğitim verdiklerini ve UAMO'ya öğrencilerinin bir yıldır hazırlandığını belirten İbrahim Soysal, "Dün de Türkiye Matematik Yarışması Final sınavı yarışmasını okullumuzda gerçekleştirdik. Bu sınavlarda girmek bile öğrencilerin cesaretini kazanması için büyük bir başarıdır. " dedi.

Soysal, sınav sonuçlarının 21 Mayıs'ta açıklanacağı, ödül töreninin ise 1 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını ifade etti.