Trabzon'da sebze yüklü tırın üst geçide çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti
Trabzon'un Sürmene ilçesinde sebze yüklü bir tır, üst geçidin beton ayağına çarptı ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada tırın yükü Karadeniz Sahil Yolu'na savruldu.
Trabzon'da sebze yüklü tırın üst geçidin beton ayağına çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
Sürmene ilçesinin Baştımar Mahallesi mevkisinde Gürcistan uyruklu Levan Solomanidze yönetimindeki BB 867 U plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin beton ayağına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bir bölümü refüje çıkan tırın 46 yaşındaki sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sebze dolu kasaların Karadeniz Sahil Yolu'na savrulması nedeniyle ulaşım bir süre durdu. Polis ekipleri yolu, dökülen malzemenin belediye ve Karayolları ekiplerince toplanmasının ardından ulaşıma açtı.