Trabzon'da İstiklal Marşı konulu panel düzenlendi

Trabzon'da, "Milli Bilincin Söylemi: İstiklal Marşı" konulu panel organize edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen panele, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Alaaddin Yalçınkaya ve Türk Dili Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ülkü Eliuz, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, panelin açılış bölümünde, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük ruhunun adeta bir timsali olduğunu belirtti.

Panelde, Edebiyat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi İrem Ustasüleyman " Mehmet Akif Ersoy'un Edebi Şahsiyeti ve Safahat", Ali Kemal Bekiroğlu "Milli Uyanış: İstiklal Marşı'nın Kabulü", Ecem Civelek "Cennet Vatan Uğruna Yapılan Mücadele" ve Pınar Değirmenci ise "Hürriyetin Gün Yüzüne Çıkması" başlıklı sunum yaptı.