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Trabzon'da ihtiyaç sahiplerine yönelik 'iyilik mağazası' açıldı

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Trabzon'da, ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanması için Deniz Feneri Derneği tarafından 'iyilik mağazası' açıldı. Mağazada kullanılmamış ürünlerin yer aldığını belirten dernek yetkilisi, mağazanın gönüllüler tarafından işletildiğini ve sadece dua beklediklerini söyledi. AK Parti İl Başkanı da derneği tanıdıklarını ve dünyanın birçok yerinde iyiliklere imza attıklarını ifade ederek, mağazanın hayırlı olmasını diledi.

Trabzon'da, ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanması için "iyilik mağazası" açıldı.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, Hacı Kasım Mahallesi'ndeki mağazanın açılışında, geçici giyim mağazasının derneğin çalışmalarından sadece biri olduğunu söyledi.

Bir ay boyunca açık kalacak mağazanın gönüllülük esasıyla işlediği belirten Yıldız, "Mağazamızdaki ürünler hiç kullanılmamış ürünlerdir. Hep şunu söylüyoruz, bizim mağazalarımızda kasada geçmeyen bir şey var o da para. Biz orada dua bekliyoruz, onu da bize bağışta bulunanlar adına istiyoruz." dedi.

Ak Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ise Deniz Feneri Derneğini geçmiş yıllardan tanıdıklarını, dünyanın birçok yerinde birçok iyiliğe imza attıkları ve atmaya devam ettiklerini kaydederek, geçici giyim mağazasının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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