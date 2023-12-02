Trabzon'da Fırtınalı Havada Denizde Kaybolan Lise Öğrencilerinin Cansız Bedenlerine Ulaşıldı

1) DALGALARIN SÜRÜKLEDİĞİ DENİZDE 5 GÜN SONRA CANSIZ BEDENLERİ BULUNAN 2 LİSELİYE HÜZÜNLÜ UĞURLAMA

TRABZON'da, fırtınalı havada limanda cep telefonuyla görüntü çekerken dalgaların sürüklediği denizde 5 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) Gümüşhane'de, Emir Berke Aşık (16) ise Trabzon'da, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, 27 Kasım'da Beşikdüzü ilçesi Liman mevkisinde meydana geldi. Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle, denizde oluşan dev dalgaları arkalarına alıp cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmek istedi. Bu sırada dalgalara kapılan 2 öğrenci, denize sürüklenip kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı. Aramaların 4'üncü gününde, olay yerine 2 kilometre mesafede Vakfıkebir ilçesi sahilinde kuma gömülü kayıp öğrenci Emir Berke Aşık'a ait mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar paraya ulaşıldı. Bu gelişme üzerine ekipler, çalışmaları bu noktada yoğunlaştırdı.

Havadan, karadan ve denizden sürdürülen aramaların 5'nci gününde, 2 lise öğrencisinden Uğurcan Korkmaz'ın kaybolduğu noktaya 100 metre mesafedeki sahilde, kayalık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Bir süre sonra aynı bölgede Emir Berke Aşık'ın cenazesi bulundu.

EMİR BERKE, TRABZON'DAN UĞURLANDI

Liselilerin cenazeleri otopsileri işlemlerinin ardından ailelere teslim edildi. Öğrencilerden Emir Berke Aşık'ın Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki cenazesinde babası Hakan Aşık, oğulları Eymen ve Enes Aşık ile tabut başında taziyeleri kabul etti. Cenazeye Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, ilçe belediye başkanları, Aşık'ın liseden arkadaşları, öğretmenleri, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. İlçede Merkez Eski Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Emir Berke Aşık, Körez Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

UĞURCAN, GÜMÜŞHANE'DE DEFNEDİLDİ

Fen lisesinde yatılı eğitim gören Uğurcan Korkmaz'ın memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki cenazesine katılan çok sayıda kişi, aileye ve babası Kamil Korkmaz'a taziye dileklerinde bulundu. Uğurcan Korkmaz, Torul Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Altınpınar köyünde dualarla defnedildi.

'ONU BÖYLE KAYBETMEK ÇOK ZOR DUYGU'

Cenazede Uğurcan Korkmaz'ın arkadaşı Hasan Can Kandaz, "Uğurcan kardeşimizin 8 yıllık sınıf ve sıra arkadaşıyım. O çok zeki, alçak gönüllü, çevresine ve her zaman çevre sorunlarına karşı duyarlı olan birisiydi. Okulda ihmal varsa bunun takipçisi olacağız. Onu böyle kaybetmek çok zor bir duygu. Bu süreçte uyumadık, derslerimize odaklanamadık, maalesef 5'inci gün acı haberi aldık. Mekanı cennet olsun" dedi.

'OKUL DAĞILINCA HABERİ DUYDUK'

Cenazeye Trabzon'dan katılan, Korkmaz'ın fen lisesinden arkadaşı Sedef Sağlam da "Uğurcan sınıfta çok konuşan biri değildi. Yurtta nöbetçi olarak bazen denk gelince konuşuyorduk. Olay günü okulda yoktu; yurttadır geç gelir diye düşündük. Okul dağılınca haberi duyduk. Bu haber üzerine çok üzüldük, aklımız hep ordaydı. En azından bulunduğu için mutlu olduk" diye konuştu.