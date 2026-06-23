Trabzon'da kokarca zararlısına karşı samuray arıları doğaya salındı

TRABZON'da başta fındık olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında samuray arıları (Trissolcus japonicus), doğaya salındı. Samuray arılarının temmuz ayına 140 bine ulaşması bekleniyor.

Karadeniz'de fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için başlatılan biyolojik mücadelede, laboratuvar ortamında çoğaltılan samuray arılarının bahçelere salınımı sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akyazı Mahallesi'nde düzenlenen programda; temmuz ayına kadar sayıları 140 bine ulaşacak olan samuray arısı doğaya bırakıldı. Programa; İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, kurum amirleri ve üreticiler katıldı.

'MÜCADELENİN TEMEL TAŞI SAMURAY ARISIDIR'

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, samuray arılarının kokarca ile mücadelede en önemli rolü oynadığını ifade ederek, "Samuray arısı, bu mücadelenin temel taşıdır. Samuray arısı, kokarca yumurtasının içerisinde yumurtlayarak, yumurtanın çıkmasını bloke eder ve samuray arısının yumurtasını çıkarır. Bu da kokarcanın neslini sona erdirmesi anlamına geliyor. Güzel tarafı; 6'ya 1 dediğimiz dişilik oranı vardır. Her 6 yavrudan 5'i dişi oluyor ve 14 gün sonra doğum yapabilecek kapasiteye ulaşıyor. 10 kez döl verimi sağlıyor. Şu an ülkemizde bir kez döl verimi var bu kokarca için geçerli değil. Diğer ülkelerde, yerleştikleri yerlerde 2-3'e çıkıyor, bu da sıkıntılı bir dönem" dedi.

İLAÇLAMA VE CEZBET-ÖLDÜR SİSTEMİ

Cezbet-öldür tekniğiyle kokarcaları yok etmeyi sürdürdüklerini aktaran Kaplan, "3 yıldır 200 bin kışlak ilaçladık. Sonbaharda kokarcalar kış uykusunu geçirmek için kışlaklara saldırıyor ve ilkbaharda da çıkıyor. Savunmasız olduğu dönemlerde bizim ilaçlama yapmamız çok önemliydi. Belediye ekipleri bize destek oldu. Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın dediği gibi; neslimizi korumak için pestisit kalıntısını en alt düzeye düşürmek için önemli bir sistemi uygulayacağız. Buradaki metodoloji de insanlara zara vermeyecek, kalıntı bırakmayacak ürünleri kullanacağız. Tüm fındık bahçelerini ilaçlamak yerine 2,5 dekara 1 tane feromon tuzak gelecek şekilde cezbet-öldür dediğimiz sistemle tuzak kokarcayı çekiyor, 5 günde 1 kontrol ediyoruz ve öldürüyoruz" diye konuştu.

1,5 MİLYON SAMURAY ARI SALINIMI YAPILDI

Kaplan, Türkiye'de bugüne kadar 1,5 milyon samuray arısının doğaya salındığını kaydederek, "Temmuz ayına kadar 140 bin samuray arısı salınımı yapılmış olacak. İlimizde bu sayı 250 bine yaklaştık. Türkiye'de ise 1,5 milyon arı salınımı gerçekleşti. Yoğun olduğu bölgeleri de ilk defa bu yıl Tarım Bakanlığı olarak ilimizde kimyasal mücadeleye başladık. Yomra ilçesinde 400 dekar alanda ve Çarşıbaşı ilçesinde ilaçlama yaptık; yoğun bölgelerdeki ilaçlama çalışmalarımıza devam edeceğiz Çiftinin mücadele azmi kokarcanın çoğalma hızını geçmediği sürece biz bu savaşı kazanmayız. Onun için bizim mücadele ettiğimiz kadar çiftçimizin de destek olması, beraber hareket etmemiz çok önemlidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı