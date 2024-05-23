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Trabzon'da 8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı düzenlendi

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Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından organize edilen 8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı, KTÜ Bilim, Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Fuarda, üniversiteye hazırlanan öğrencilere meslekler tanıtıldı ve öğrencilere rehberlik hizmeti sunuldu.

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) organize edilen "8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" yapıldı.

KTÜ Bilim, Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda, çoğunluğu üniversiteye hazırlanan öğrencilerden oluşan ziyaretçilere meslekler tanıtıldı.

Fuar alanını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı ile üniversite ve meslek tercihlerinde öğrencilere rehberlik hizmeti sunduklarını belirterek, "Fuarın amacı, yükseköğretime geçiş sürecinde bulunan öğrencilere, vizyoner bir bakış açısı kazandırmak olup tercihlerini üniversitemizden yana kullanmaları adına da kendilerini kurum bilgisi ile donatmaktır." dedi.

Fuarda, KTÜ'nün fakülte ve yüksek okullarına ait stantlarda yer alan akademisyenler ve öğrenciler projelerini sergilenirken ziyaretçilerin soruları yanıtlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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