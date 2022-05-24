Trabzon'da 38 ayda 230 kilometre içme suyu hattı imalatı yapıldı - Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 38 ayda 230 kilometre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince 38 ay gibi rekor seviyedeki bir süre içerisinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattının kente kazandırıldığı belirtildi.

Şehrin tarihi altyapı projelerinden biri olan toplamda 565 kilometrelik içme suyu hattının değişiminin yapılacağı Trabzon Su Temini Projesi kapsamında bugüne kadar 230,7 kilometre içme suyu şebeke imalatı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, 6 bin 649 binaya bağlantı yapıldığı ve toplamda 37 bin 277 abonenin yeni hattan su almalarının sağlandığı aktarıldı.

Proje çerçevesinde yağmursuyu ve kanalizasyon işleri kapsamında da 12 kilometre kanalizasyon hattı, 19 kilometre yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştirildiği, aralarında yüksek bütçeli işlerin de yer aldığı 20 çalışmanın tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, görev süresi boyunca 18 ilçede 1 milyon 760 bin metre içme suyu, 179 bin metre kanalizasyon ve 27 bin metre yağmursuyu olmak üzere toplamda 2 milyon metreye yakın altyapı hattı imalatı gerçekleştirdiklerinin, bu rakamın Trabzon tarihi açısından bir rekor olduğunun altını çizdi.

Bu hizmetlerin 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmış olmasının gurur verici olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, "TİSKİ Genel Müdürlüğümüz hakikaten şehrin altyapısına güçlü bir imza atmamızı sağlıyor. Dev tesislerin açılışını birer birer yapıp ilçelerimizin hizmetine sunuyoruz. Son olarak Araklı-Sürmene İçme Suyu Arıtma Tesisimizi devreye aldık. Altyapı anlamında dev metrajlara ulaştık. Aynı hız ve kararlılıkla, sağlıklı kent, temiz su ve sağlam altyapı hedefiyle başlattığımız daha pek çok projemiz ise devam ediyor." ifadelerini kullandı.