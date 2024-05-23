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Tokyo'da iki yolcu uçağı apronda çarpıştı

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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda, Japonya Hava Yolları'na ait iki yolcu uçağı apronda çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, uçaklarda hasar meydana geldi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki havalimanında biri kalkışa hazırlanan iki yolcu uçağı apronda çarpıştı.

Haneda Havalimanı'ndaki Terminal 1 apronunda Japonya Hava Yollarına (JAL) ait biri kalkışa hazırlanan iki yolcu uçağının kanatları çarpıştı.

Devlet televizyonu NHK'ye göre kazada yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle kuzeydeki Hokkaido'da bulunan Yeni Çitose Havalimanı'na gitmek üzere kalkışa hazırlanan uçaktaki mürettebat dahil 328 yolcu tahliye edildi.

Bu hava yolu seferi için yeni yolcu uçağı tahsis edildi.

Aynı havalimanına gidecek olan ancak yolcu bulunmayan diğer uçak da rötar yaptı.

Çarpışma sonucu uçakların kanatlarında hasar oluştu.

Japonya Hava Yollarının açıklamasında uçakların bakım için hangara çekildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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