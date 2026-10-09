TOKİ, yılbaşından bu yana 58 şehirde 83 bin 504 sosyal konutu tamamladı

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yılbaşından bu yana 58 şehirde 83 bin 504 sosyal konutun inşasını tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Asrın İnşa Seferberliği" kapsamında deprem bölgesinde inşa ettiği 455 bin 357 bağımsız bölümü 27 Aralık 2025'te hak sahiplerine teslim etti.

Sosyal konut çalışmalarına kararlılıkla devam eden TOKİ, vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla yılın ilk gününden itibaren sosyal konut üretimini kesintisiz sürdürdü.

Sosyal konut projeleriyle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara Türkiye'nin dört bir yanında yeni yaşam alanları sunuldu.

Bu kapsamda 2026'nın son çeyreğine girerken 58 farklı şehirde 83 bin 504 sosyal konutun inşası tamamlandı.

Ocakta 6 bini aşkın sosyal konut inşa edildi

Deprem bölgesindeki kalıcı konut çalışmalarını tamamlayan ve odağını tamamen sosyal konut ve sosyal donatı hamlesine çeviren TOKİ, yılın ilk ayında 12 şehirde 6 bin 325 sosyal konutun yapımını tamamladı.

Ocakta konut yapımının tamamlandığı iller, Adana, Adıyaman, Ankara, Bayburt, Elazığ, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Malatya, Muğla ve Şanlıurfa oldu.

Konut üretim maratonunun ivme kazandığı şubatta ise 13 şehirde 8 bin 858 sosyal konut inşa edildi.

İdarenin çalışmaları, Adana, Bilecik, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kocaeli, Rize ve Şırnak'ta yoğunlaştı.

Baharın gelmesiyle TOKİ eliyle 13 kentte yürütülen projelere hız verilerek 5 bin 133 konut yükseldi.

Bu dönemde Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Malatya, Muğla, Osmaniye, Sakarya ve Zonguldak'ta yaşam alanları kuruldu.

Nisanda 15 ilde 6 bin 433 sosyal konut üretimi

Nisanda 15 kente yayılan çalışmalar sonucu 6 bin 433 sosyal konutun yapımı tamamlandı.

Konut üretim ağı, Afyonkarahisar, Ankara, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya ve Nevşehir'i kapsadı.

Mayıs boyunca 10 şehir merkezinde ve ilçesinde 4 bin 777 sosyal konut yükseldi.

Konut inşaatları Adana, Düzce, Edirne, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir ve Şanlıurfa'da gerçekleşti.

Yaz mevsimiyle beraber haziranda inşaat süreçleri büyük bir ivme kazandı.

Bu kapsamda, Adana, Aksaray, Ankara, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Rize ve Van'daki projeler hızla tamamlandı. Haziranda inşa edilen konut sayısı, 15 şehirde 11 bin 135'e ulaştı.

TOKİ'nin yıl içindeki en geniş coğrafi yayılım gösteren üretim dönemlerinden biri temmuz oldu. Bu ayda tam 19 farklı şehirde 14 bin 593 konut tamamlandı.

İnşa süreci, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Bingöl, Burdur, Çorum, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Niğde, Ordu, Sivas, Trabzon ve Tunceli'de eş zamanlı yürütüldü.

Rekor üretim ağustosta gerçekleşti

Ağustos, 16 ilde tamamlanan 15 bin 711 sosyal konutla, bu yıl en fazla konutun üretildiği ay olarak kayıtlara geçti.

Bu ayda, Adana, Bingöl, Bolu, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Sivas ve Şanlıurfa'daki etaplar tamamlandı.

Sonbaharın ilk ayı eylülde TOKİ tarafından 19 kentte 10 bin 539 sosyal konut inşa edildi.

Bu ayda Afyonkarahisar, Ankara, Ardahan, Aydın, Bolu, Çankırı, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat öne çıkan iller oldu.

Böylece 2026'nın son çeyreğine girerken 58 farklı şehirde 83 bin 504 konut bitirildi.

Konforlu ve güvenli yaşam alanları

TOKİ, inşa ettiği bu projelerle hem kırsal hem de kentsel bölgelerdeki konut ihtiyacının karşılanmasını hedefledi. En fazla 4-5 katlı inşa edilen projeler, mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlandı.

Yatay mimari anlayışıyla hayata geçirilen projelerde binalar, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edilerek depreme dayanıklı hale getirildi. Böylece hem güvenli hem de uzun ömürlü yapılarla sağlam yaşam alanları oluşturuldu.

Projelerde, okul, cami, sağlık ocağı, ticaret merkezi, dinlenme alanı, yürüyüş ve bisiklet yolu, açık hava spor sahası, çocuk oyun parkı ve geniş peyzaj düzenlemeleri yer aldı.

TOKİ'nin ürettiği toplam sosyal donatı sayısı ise 71 bin 680'e ulaştı.

5 milyondan fazla vatandaş için güvenli evler

TOKİ, inşa ettiği sosyal konutlarla bugüne kadar 1 milyon 770 bin 855 dar gelirli aile için ev üretti.

Böylece 5 milyondan fazla vatandaş güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuştu.

TOKİ'nin ülke genelindeki şantiyelerinde çalışmalar aralıksız sürerken, önümüzdeki aylarda farklı illerde başlatılacak yeni projelerle on binlerce ailenin daha konut ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Kaynak: AA