TOKİ Konutları Yeşilyurt'ta İnşa Edilmeye Başlandı
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, bölgede inşasına başlanan TOKİ konutlarını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. İlk etapta 198 konutun inşa edileceğini duyuran Bulut, ikinci etap için de müjdeli haberler verdi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Yeşilyurt ilçesinde inşasına başlanan TOKİ konutlarını ziyaret etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunan Bulut, burada toplanan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

TOKİ konutlarının hayırlı olmasını dileyen Bulut, "Yeşilyurt Belediye Başkanımız Muhsin Yılmaz ile birlikte büyük mücadeleler verip özverili çalışmalarımız sonucunda ilçeye kazandırmış olduğumuz TOKİ konutlarımızın çok şükür inşasına başlandı. 2022 yılında yapılan başvurumuza istinaden 198 konutun Yeşilyurt ilçesine kazandırılmasına karar verildi. Bu 198 konutun içinde 180 tane hak sahibine başvuruları karşılığında tahsisi yapıldı. 180 hak sahibinden geriye kalan 18 daire içinde yüz kişiyi aşkın bir başvuru olduğunu gördük ve bu yüzden Yeşilyurt için ikinci etap bir TOKİ konutlarının başlaması için başkanımız Muhsin Yılmaz Bey'le beraber defalarca Toplu Konut İdaresi Başkanlığında görüşmeler gerçekleştirdik ve bu görüşmeler neticesinde inşallah 198 konuta ek ikinci etabın da inşasına en kısa sürede başlanılacak. 330 dairelik bir TOKİ konutlarını Yeşilyurt ilçemize kazandıracağız. Şimdiden ilçemize ve sizlere hayırlı uğurlu olsun." dedi.???????

