Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi

Güncelleme:

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda 38 gram skunk ele geçirdi. Lise öğrencileri araştırma projeleri bölge yarışması sonuçlandı.

Tokat'ta jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda 38 gram skunk ele geçirdi.

Lise öğrencileri araştırma projeleri bölge yarışması sonuçlandı

TÜBİTAK tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK 55. lise öğrencileri araştırma projeleri bölge yarışması sonuçlandı.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Vali Numan Hatipoğlu, Tokat Gazismanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, "Gençlerin heyecanını gördükçe geleceğe olan umudunun da daha fazla arttı. Gençlerin dinamizminin her türlü takdirin üzerinde." dedi.

Yeşilyurt

Yeşilyurt ilçesinde çevre temizliği gerçekleştirildi.

Tokat Valiliği bünyesinde başlatılan "Temiz Tokat Projesi" kapsamında, İŞKUR aracılığıyla Valilik bünyesinde çalışan işçiler, Çerkez Danışment köyü Ortaokulu ve çevresinde yol kenarlarında bulunan çöpleri topladı.

Etkinliğe Kaymakam Vekili Murathan Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, köy muhtarı Kerami Südüpak, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Tokat Çevre 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TRENDYOL SÜPER LİG'de fikstür belli oldu mu? Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? Hangi gün, saat kaçta? Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kaç yaşında, nereli? Sadık Doğruer kimdir? AK Parti İzmir- Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında, nereli? Levent Çağlancı kimdir? MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı kaç yaşında, nereli? Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? DEM Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Besni adayı Musafa Suvar ve Güler Sağ kimdir? Uğur Demirezen kimdir? AK Parti İzmir- Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? Erdal Dal kimdir? MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kaç yaşında, nereli? Erol Eroğlu kimdir? AK Parti İzmir- Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli? Enver Demirel kimdir? MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel kaç yaşında, nereli? İsmail Öntaş kimdir? AK Parti Ankara- Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli? Asım Balcı kimdir? AK Parti Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli? Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title