Tokat'ta jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda 38 gram skunk ele geçirdi.

Lise öğrencileri araştırma projeleri bölge yarışması sonuçlandı

TÜBİTAK tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK 55. lise öğrencileri araştırma projeleri bölge yarışması sonuçlandı.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Vali Numan Hatipoğlu, Tokat Gazismanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, "Gençlerin heyecanını gördükçe geleceğe olan umudunun da daha fazla arttı. Gençlerin dinamizminin her türlü takdirin üzerinde." dedi.

Yeşilyurt

Yeşilyurt ilçesinde çevre temizliği gerçekleştirildi.

Tokat Valiliği bünyesinde başlatılan "Temiz Tokat Projesi" kapsamında, İŞKUR aracılığıyla Valilik bünyesinde çalışan işçiler, Çerkez Danışment köyü Ortaokulu ve çevresinde yol kenarlarında bulunan çöpleri topladı.

Etkinliğe Kaymakam Vekili Murathan Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, köy muhtarı Kerami Südüpak, öğretmen ve öğrenciler katıldı.