Tokat'ta "Gazze için acil ateşkes" etkinliği düzenlendi

Tokat'ın Niksar ilçesinde, "Gazze için acil ateşkes" programında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Saat Kulesi önünde toplanan Milli İrade Platformu üyeleri, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Kassam'a selam, direnişe devam" şeklinde slogan attı.

Etkinlikte Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerle İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

Niksar İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Celal Şahin, burada yaptığı konuşmada, hain saldırılar neticesinde yüreklerini dağlayan büyük bir acı içinde olduklarını belirterek, "Terör örgütünün alçakça saldırıları sonucunda şehitler verdik, yüreğimiz yanıyor. Canlarını vatan için feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize yüce Allah'tan acil şifalar diliyoruz . Milletimizin birlik ve beraberliği, terör örgütlerine karşı en güçlü silahımızdır. Devletimiz bu mücadelede asla geri adım atmayacak, terörü kökten temizleyene kadar kararlılıkla devam edecek, bundan eminiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, milletimizin güvenliği için her türlü önlemi devletimiz alacaktır." dedi.

Gazze'de insanlık tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik edildiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail terör devleti, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kastediyor. Dünya vicdanı Filistin'le, Kudüs ile Gazze ile imtihan olmaktadır. Bugün sessiz kalan kim varsa soykırıma ortaktır. Filistin'de, 10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti, 60 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişi ise kayıp."