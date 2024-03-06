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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Doğal Gaz Sistemleri ve Enerji Stratejileri Konferansı Düzenlendi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Enerya Enerji, Çorum Gaz Genel Müdürü Kasım Kahraman'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Doğal Gaz Sistemleri ve Enerji Stratejileri' konferansı düzenlendi. Kahraman, enerji sektöründeki gelişmeler hakkında öğrencilere bilgi verirken, öğrencilere kariyerlerine önem vermelerini tavsiye etti. Konferansın ardından Kahraman'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde "Doğal Gaz Sistemleri ve Enerji Stratejileri" konferansı düzenlendi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Ferhat Kaya Konferans Salonu'ndaki etkinlikte Enerya Enerji, Çorum Gaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, enerji sektöründeki gelişmeler hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Öğrencilere kendi kariyerini anlatarak, kişisel gelişimlerine önem vermelerini tavsiye eden Kahraman, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin Susam, konferansın ardından Kahraman'a teşekkür belgesi takdim etti.

Konferansa, Eğitim Bir Sen Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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