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Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kişi bıçakla öldürüldü, şüphelilerden biri tutuklandı

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Tokat'ın Turhal ilçesinde Uğur Çabuş'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçede Uğur Çabuş'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan E.K. (27) ve Ö.B'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte dün, Uğur Çabuş ile E.K. ve Ö.B. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Çabuş hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Turhal Tokat Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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