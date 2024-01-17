Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 40 gram sentetik uyuşturucu ve 806 sentetik hap ele geçirildi. Zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer 2'si serbest bırakıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin ikametlerindeki aramalarda 40 gram sentetik uyuşturucu, 806 sentetik hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer 2'si serbest bırakıldı.