Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mevlüt Çağman (66) idaresindeki 55 ZB 008 plakalı otomobil, Yeni Mahalle yakınlarında refüjü geçerek karşı yönden gelen Ali Özlük'ün (25) kullandığı 07 AIJ 746 plakalı kamyonla çarpıştı.

Otomobildeki Gülseren Çağman (63) olay yerinde yaşamını yitirdi. Çağman'ın cesedi, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan sürücü Çağman, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Erbaa istikametinden Niksar istikametine gitmekte olan otomobilin hızla refüjü aşması ve karşıdan gelen kamyon ile çarpışması görülüyor.