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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde 2. PDR Festivali Gerçekleştirildi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen 2. geleneksel PDR festivali, birbirinden farklı etkinliklerle son buldu. Festivalde Eğitim Fakültesi Dekanı, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 2. geleneksel PDR festivali gerçekleştirildi

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Konferans Salonu'nda düzenlenen festival birbirinden farklı etkinliklerle son buldu.

Etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan PDR Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özkan Çıkrıkçı, "Öğrencilerimiz emek vererek bu sene 2. festivali düzenlediler. Bu etkinlikler öğrencilerimizin yeni arkadaşlar kazanılması ve uzman akademisyenler tarafından verilecek seminerlerle kendilerini geliştirmeleri açısından son derece faydalıdır. Ben emeği geçen tüm akademisyen ve öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Festivalde çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

-Başçiftlik'te Anneler Günü programı düzenlendi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Anneler Günü programı düzenlendi.

Başçiftlik Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda, Belediye Başkanı Şaban Bolat tarafından tüm annelere karanfil hediye edildi.

Belediye Başkanı Bolat, yaptığı konuşmada "Karşılıksız sevginin, fedakarlığın ve hoşgörünün en güzide temsilcisi olan bütün annelerin, Anneler Günü'nü kutlarım. Vefat etmiş bütün annelere de Allah'tan rahmet dilerim. Program davetimize iştirak ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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