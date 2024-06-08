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Bakan Şimşek: Sadeleştirme adımlarımız sürecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini belirtti.

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini belirterek, "Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek." ifadesini kullandı.

Merkez Bankasının normalleşme adımları devam ederken, İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi güncellendi. Buna göre, TCMB'nin 10 Haziran'dan itibaren ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin bankalara satılan bölümünün TCMB'ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a düşüreceği ifade edildi. Bu gelişmeyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.

"SADELEŞTİRME ADIMLARIMIZ SÜRECEK"

Şimşek, sosyal medya hesabından, uygulamaya aldıkları sadeleşme adımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı kasım ayında yüzde 40'a düşürmüştük. Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek."

Kaynak: AA / Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Sefa Altun:

HEP AYNİ TİYATRO,HEP AYNİ HİKAYLER HALKI BIKTIRDINIZ,.....

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1
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Berkay Yılmaz:

sayın bakanım ilimize kadar emin her gün bir formül bulun süründürün herkesi nefes alamazsın önemli olan merkez bankası'nın rezervlerinin dolması

7
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şahabettin Ayyıldız:

Merkez bankasını kim boşalttı ki dolmasını bekliyelim

yanıt4
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ismail Yasin:

Allah'ım bizi bu zalimlerden kurtar...

5
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İsmet Yildirim:

Devlet daireleri belediyeler sadeleşsin yeterli

4
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Sabahattin Yakar:

biz emekliler zaten sadeyiz bosa zaman harcama patron memo

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0
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