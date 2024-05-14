Tokat Belediye Başkanı Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Zabıta Müdürlüğü personeli ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Seçildikten sonra belediye personeli ve vatandaşlarla bir araya geldiğini belirten Yazıcıoğlu, "Şehir düzenini sağlamak ve vatandaşların huzurunu temin etmek için gece gündüz çalışan Zabıta Müdürlüğümüz, şehrimizin güvenliğinin teminatı olmaya devam ediyor. Zabıtamız, şehrin düzenini korumada büyük rol oynuyor. Kaçak yapıdan denetim ve kontrollere, şehir güvenliğinden seyyar satıcılara birçok alanda hizmet veriyorsunuz. Gösterdiğiniz çaba için teşekkür ederim. Kurallar, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde çalışmalarımıza devam edelim." dedi.

Yazıcıoğlu, Hatuniye Cami'sindeki restorasyon çalışmalarını da inceledi.

Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan'dan bilgi alan Yazıcıoğlu, "Camideki restorasyon çalışması sürüyor. Tarih ve kültür şehri Tokat'ımızda ecdadımızın bize miras bıraktığı değerleri gelecek kuşaklara aktarmak için ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisindeyiz. Gülbahar Hatun İmareti Hatuniye Camisi restorasyon çalışmalarını Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ve teknik ekibimizle ziyaret ederek süreç hakkında bilgi aldık." ifadelerini kullandı.