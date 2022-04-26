Togo, İngiliz Milletler Topluluğuna üyelik talebinde bulunacak

Eski Fransız sömürgesi Togo, İngiliz Milletler Topluluğuna katılmayı öngören tasarıyı meclisten geçirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Togo'nun, İngiliz Milletler Topluluğuna haziranda üyelik talebinde bulunmasına olanak veren tasarının meclis oylamasıyla kabul edildiği belirtildi.

Buna göre Togo, bu talebini, haziranda Ruanda'da yapılacak İngiliz Milletler Topluluğu Zirvesi'nde sunacak.

Yaklaşık 8 milyon nüfuslu eski Fransız sömürgesi Togo, 2014'ten bu yana topluluğa dahil olmak istediğini gündeme getiriyordu.

Togo, İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olursa üye ülkelere sosyal ve ekonomik açıdan ciddi destek sunan teknik iş birliği fonundan da yararlanacak.

İngiliz Milletler Topluluğu bünyesinde Asya'dan Afrika'ya 5 kıtadan 54 üye ülke yer alıyor. Bu üyelerden 19'u Afrika ülkelerinden oluşuyor.

Çoğunluğu eski İngiliz sömürgesi olan bu ülkeler arasında yalnızca Mozambik ve Ruanda'nın Birleşik Krallık ile kolonyal bir bağı bulunmuyor.