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Tırın altında kalan şoför hayatını kaybetti

Tırın altında kalan şoför hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kullandığı tırın fren ayarlarını yaparken aracın hareket etmesiyle römorkun tekerinin altında kalan şoför hayatını kaybetti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kullandığı tırın fren ayarlarını yaparken aracın hareket etmesiyle römorkun tekerinin altında kalan şoför hayatını kaybetti.

Beypazarı Demirciler Sanayi Sitesi'nde kullandığı tırın fren ayarlarını yaparken aracın hareket etmesiyle römorkun tekerinin altında kalan şoför Mücahit Aytaç (41) ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aytaç, ilk tedavisinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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