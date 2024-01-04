Arnavutluk'un başkenti Tiran'da " Mekke'nin Fethi Kuran-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi.

Mekke'nin fethi ve üç ayların başlangıcı vesilesiyle organize edilen program, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği himayesinde Tiran'daki Paskuqan Camisi'nde gerçekleştirildi.

Programa, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Adem Gerlegiz, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bodur, Diyanet İşlerine bağlı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Osman Şahin'in yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşları katıldı.

Program kapsamında, Osman Şahin, Fenerbahçe Camisi müezzini Numan Akbaş ile Ayasofya Kebir Camisi müezzinleri Şükrü Asıleren ve Rıdvan Akbaş Kuran-ı Kerim okudu.

???????Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bodur, programda yaptığı konuşmada, Allah'ın yağmuru, Hz. Muhammed'i ve Kuran'ı Kerim'i "rahmet" olarak nitelendirdiğini ifade etti.

Bodur, "Yüce Allah, dini ne olursa olsun kıyamete kadar tüm insanları rahmetine dahil edecektir." dedi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Gerlegiz de AA muhabirine programa bölgeden büyük bir katılım sağlandığını söyledi.

Gerlegiz, Arnavutluk'taki Müslümanlara yönelik hizmetleri artıracaklarını belirtti.