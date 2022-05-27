TIR'ın kapakları açılınca bira kasaları yola düştü - Haberler

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TIR'ın kapakları açılınca bira kasaları yola düştü

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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TIR'ın kapakları açılınca bira kasaları yola düştü

BARTIN'da kavşakta dönen TIR'ın dorsesinin yan kapakları açılınca, bira kasaları yola saçıldı.

BARTIN'da kavşakta dönen TIR'ın dorsesinin yan kapakları açılınca, bira kasaları yola saçıldı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Tuna Mahallesi Vural Ak Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametine gitmek için kavşaktan dönen TIR'ın dorsesinin yan kapakları açılınca bira kasaları yola saçıldı. Ekipler kaza  sonrasında yoldaki kırık cam şişeleri ve kasaları temizledi. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Kaza, Güncel, Haberler

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