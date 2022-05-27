TIR'ın kapakları açılınca bira kasaları yola düştü - Haberler

BARTIN'da kavşakta dönen TIR'ın dorsesinin yan kapakları açılınca, bira kasaları yola saçıldı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Tuna Mahallesi Vural Ak Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametine gitmek için kavşaktan dönen TIR'ın dorsesinin yan kapakları açılınca bira kasaları yola saçıldı. Ekipler kaza sonrasında yoldaki kırık cam şişeleri ve kasaları temizledi. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.