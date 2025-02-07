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Trump'ın tepkisi bomba! Time, Musk'ı başkanlık koltuğuna oturttu

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Time dergisi, yeni yönetimdeki etkisi gündem olan Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ı "başkanlık koltuğuna oturmuş" şekilde kapağına taşırken, Başkan Donald Trump ise Musk'tan memnun olduğunu söyledi.

ABD merkezli Time dergisi, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren Washington'da gündem yaratan teknoloji milyarderi Elon Musk'ı son sayısında kapağına taşıdı.

Trump'ın tepkisi bomba! Time, Musk'ı başkanlık koltuğuna oturttu

BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURTULDU

Dergi, kapağında, Beyaz Saray'da artan etkisine atıfla Musk'ı "Oval Ofis'teki başkanlık koltuğuna oturmuş şekilde" betimledi.

Trump'ın tepkisi bomba! Time, Musk'ı başkanlık koltuğuna oturttu

TRUMP: ONDAN MEMNUNUM

Sosyal medyada yoğun etkileşim alan paylaşım, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'a da soruldu. Kapağı görmediğini söyleyen ve "Time dergisi hala yayında mı, bunu bilmiyordum" şeklinde espri yapan Trump, "Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın tepkisi bomba! Time, Musk'ı başkanlık koltuğuna oturttu

FEDERAL KURUMLARIN VERİMLİLİĞİNİ DENETLİYOR

Seçim döneminde Trump'a yakınlığıyla dikkati çeken Elon Musk, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından itibaren Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak federal kurumların verimliliğini denetleme görevini yürütüyor.

Trump'ın tepkisi bomba! Time, Musk'ı başkanlık koltuğuna oturttu
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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