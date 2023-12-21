- Ticaret Bakanı Ömer Bolat : "Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine güvenen yatırımcılar güvenlerinin karşılığını fazlasıyla alacaklardır"

Ticaret Bakanı Bolat Azerbaycan- Türkiye Yatırım Forumu'na katıldı

BAKÜ - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaycan- Türkiye Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin tarih boyunca karşı karşıya kaldığı krizlerden güçlenerek çıktığını belirterek, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan ekonomisi de Dünya Bankası verilerine göre 2022 yılında yüzde 4,6 oranında büyümeyi başarmıştır. Görülüyor ki Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine güvenen yatırımcılar güvenlerinin karşılığını fazlasıyla alacaklardır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan'daki temaslarını sürdürüyor. Bolat, başkent Bakü'de Azerbaycan İhracat ve Yatırım Geliştirme Ajansı ile Türkiye-Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği'nin ortak organizasyonunda gerçekleştirilen "Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu"nun açılış programına katıldı.

Foruma Bolat'ın yanı sıra Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, AZPROMO Başkanı Yusif Abdullayev, Azerbaycanlı ve Türk iş adamları, yatırımcılar ve bürokratlar olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

"İki ülkede yeni yatırımların doğmasını teşvik edecek sinerjiyi oluşturacaktır"

Forumda konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşmasına, İkinci Karabağ Savaşı ve terörle mücadele operasyonunda şehit olan Azerbaycan askerlerini anarak başladı. Bolat, "Azerbaycan'ın bu cephedeki zaferlerini somut ekonomik başarılara dönüştürerek Azerbaycan halkının ve Türk Dünyası'nın refahını artırmak görevi de hepimize düşmektedir. Azerbaycan halkının mutluluğu ve refahı şehitlerimize, gazilerimize vereceğimiz en güzel hediye olacaktır. Bu itibarla kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından ve medyamızdan yüksek düzeyli katılımın gerçekleştiği bu önemli yatırım forumu, yatırım konusunda paydaşlar arasındaki görüş alışverişini sağlayarak her iki ülkede yeni yatırımların doğmasını teşvik edecek sinerjiyi oluşturacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır liderliğinde Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirten Bolat, "Son rakamlar da ülkemiz ekonomisinin büyüklüğünü ve ekonomimizin gücünü göstermektedir. 2021 yılında yüzde 11,4, 2022 yılında yüzde 5,5 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,9, üçüncü çeyreğinde de yüzde 5,9 oranında büyümeyi başarmıştır" dedi.

"Bu yılı da yaklaşık 257 milyar dolar ile kapatacağız"

Üç yıldan bu yana Türkiye ekonomisinin kesintisiz bir büyüme gösterdiğini belirten Bolat, "Bu rakamlar ile ülkemiz OECD ve G-20 ülkeleri arasında ilk 3'te yer almaktadır. 2002 yılında 36 milyar dolar olan mal ihracatımız da son 20 yılda 7 kat artışla 2022'de 254 milyar dolara yükselmişti. İnşallah bu yılı da yaklaşık 257 milyar dolar ile kapatacağız" şeklinde konuştu.

Bu rakamın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ulaşılan en yüksek seviye olduğunu aktaran Bolat, "2023 yılı dünya ekonomisi için durgunluk yılı oldu. Dünya ticareti için ise bir gerileme yılı oldu. Bu anlamda böylesine zorlu bir süreçte hem ekonomik büyüme hem de Türkiye'nin mal ihracatı ve hizmet ihracatının artmaya devam etmesi Türkiye ekonomisinin gücünü ve dayanıklılığını göstermektedir" ifadelerinin kullandı.

Türkiye ekonomisinin tarih boyunca karşı karşıya kaldığı çok önemli girdap ve sıkıntılardan güçlenerek çıkmayı başardığını söyleyen Bolat, "Bu durum uluslararası yatırımlar için de Türkiye'nin doğru bir destinasyon olduğunu göstermektedir. Benzer bir şekilde kardeş ülkemiz Azerbaycan ekonomisi de Dünya Bankası verilerine göre 2022 yılında yüzde 4,6 oranında büyümeyi başarmıştır. Görülüyor ki Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine güvenen yatırımcılar güvenlerinin karşılığını fazlasıyla alacaklardır" diye konuştu.

"Azerbaycan'ın yanında olmayı tüm imkanlarımızla sürdüreceğiz"

Türkiye olarak Azerbaycan'ın her şartta yanında olduklarını vurgulayan Bolat, "Önümüzdeki dönemde de dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı tüm imkanlarımızla sürdüreceğiz. Azerbaycan devleti ve halkının da bizim yanımızda olduğunu her zaman hissediyoruz. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinde Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülke Azerbaycan halkı ve Azerbaycan devleti olmuştur. Kendilerine şükran duyuyoruz ve gerçekten bu anlamda gerçek bir dost ve kardeş ülke olduğunu Azerbaycan devleti ve halkı gösterdiler. Allah onlardan razı olsun" dedi.

"Azerbaycan ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerimizi her iki Cumhurbaşkanımızın gösterdiği istikamet doğrultusunda 15 milyar dolarlık bir ticaret hedefine, yıllık ticaret hedefine çıkarma azmimiz bulunmaktadır" diyen Bolat, "Hedefimize ulaşma konusunda siz kıymetli iş insanlarına güveniyoruz. Göksel hocamın tabiriyle biz devlet yetkilileri olarak kapıları açıyoruz, engelleri kaldırıyoruz, anlaşmalar imzalıyoruz ama bu yoldan geçmek ve ticareti, yatırımları artırmak iş insanlarına kalıyor. Bu noktada da hem Azerbaycan'daki iş insanlarına hem Türkiye'den gelen iş insanlarına güvenimiz sonsuz" şeklinde konuştu.

"7 milyar doların üzerinde bir ticarete ulaşacağız"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 2022 yılında 6,5 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bolat, "Küresel ticaret 2023'te gerilemesine rağmen Allah'a şükür bu yılda Türkiye Azerbaycan ticaretinde en az yüzde 10'luk bir artış gerçekleşecek anlaşılıyor. İlk 11 aylık verilerde geçen yılın rakamı 6,5 milyar doları geçmiş bulunuyoruz. 7 milyar doların üzerinde bir ticarete ulaşacağız" diye konuştu.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yalnızca ikili düzeyde değil, aynı zamanda Türk Devletler Teşkilatı bünyesinde ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde de devam ettiğini vurgulayan Bolat, "Diğer taraftan Ticaret ötesine geçerek iki ülke arasında karşılıklı yatırımlar da hızla artmaktadır. Bu anlamda iki ülke hükümetleri Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nı ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nı imzalayıp onay sürecini tamamlamışlardır" dedi.

Azerbaycan'ın dünyada en çok yatırım yaptığı ülkeler arasında Türkiye'nin birinci sırada geldiğini belirten Bolat, "Tam 19 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'de ve 2 bin 800 Azerbaycanlı firma Türkiye'de iş yapmakta. Biz bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Aynı şekilde Türkiye'den Azerbaycan'a da tam 5 bin 800 şirket firma yatırım yapmak için gelmiş bulunuyor, iş yapıyorlar ve onların da yatırımları 12,5 milyar dolara ulaştı" dedi.

"Nahçıvan bizim için çok önemli bir konudur"

Dağlık Karabağ'ın 30 yıllık işgalden kurtarılmasından sonra işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imarında Türk müteahhitlerin de yer almasından mutluluk duyduklarını belirten Bolat, "İnşallah 30 yıllık işgalden sonra Dağlık Karabağ'ın da çok kısa bir sürede çok hızlı bir inkişaf, gelişme sağlamasını bekliyoruz. Bunun yanında Dağlık Karabağ'ın kurtarılmasında sonra Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Türkiye ile Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'a karayolu bağlantısı da inşallah sağlanmış olacaktır. Böylece Türkiye'den başlayarak Uzakdoğu'ya Azerbaycan üzerinden çok hızlı bir taşımacılık hattının Orta Koridor'un çok daha işlek ve tedarik ile lojistik zincirinin başarıyla işletilmesi mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakü'nün Orta Koridor'un en önemli kavşak noktasında bulunduğunu kaydeden Bolat, "Böylece İstanbul'dan Bakü'ye, Bakü'den de Türk Dünyası ülkelerine ve Uzak Doğu'ya sürdürülebilir, rekabetçi, kesintisiz bir lojistik hattı kurulmuş olacaktır" diye konuştu.

Nahçıvan'ında kendleri için çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Bolat, "Nahçıvan'ın ticaret ve ekonomisinin gelişmesini de biz arzuluyoruz. Nahçıvan'dan Türkiye'ye yönelik ihracatı kolaylaştırma konusunda önemli muafiyetler sağlamış bulunuyoruz. Buraya gelmeden önce de bir kararnameye imza atarak Nahçıvan için önemli bir kolaylığı sağlamış bulunuyoruz" dedi.

Bolat ve Cabbarov açılış programının ardından AZPROMO ile TÜİB arasında 2024 Faaliyet Planı, "DO-DEM LLC" ile "Multipak Ambalaj" ve "Diplomat LTD" ile "Dogru Holding"arasındaki imza törenine katıldı.

Bakan Bolat, temasları kapsamında Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile de bir görüşme gerçekleştirdikten sonra Azerbaycan'da ayrılacak.