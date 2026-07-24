Ticaret Bakanı Ömer Bolat Şırnak'ta İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Körfez Savaşı'nın bize getirdiği önemli bir hamle de şu oldu. Suudi Arabistan ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılarak Suudi Arabistan transit ticaretin kapısını açtı ve tır şoförlerimize, nakliyecilerimize transit vizelerini başlattı." dedi.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Bolat, Şırnak Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bolat, Vali Birol Ekici ile görüştü.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı da makamında ziyaret eden Bolat, belediyenin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bolat, daha sonra MHP İl Başkanlığına ziyarette bulunarak, İl Başkanı Koçero Saluci ile bir araya geldi.

Ardından AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bolat, burada yaptığı konuşmada, kentin önemli olduğunu, dünden bu yana yaptığı incelemelerde olağanüstü olumlu gelişmeleri ve ilerlemeleri görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bölgenin 40 yıldır çok acı çektiğini, ülkenin gözbebeği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 yılı aşan teröre karşı büyük bir mücadele verildiğini belirten Bolat, bugün "Terörsüz Türkiye" süreciyle milli birlik ve kardeşliğin güçlendirildiği, pekiştirildiği yeni bir aşamaya geçtiklerini dile getirdi.

Bundan sonra halkın huzuru, refahı ve esenliği için hep birlikte daha fazla çalışacaklarını söyleyen Bolat, şöyle devam etti:

"Böylesi bir süreçte bile değerli Cumhurbaşkanı'mızın liderlik ettiği son 23,5 yılda Türkiye'mizin her tarafına yapılan büyük hizmetler, eserler Güneydoğu Anadolu Bölgemize de Şırnak'ımıza da yapıldı. Dün akşam 6 saatlik incelemelerden sonra karanlıkta şehir merkezine giriş yapmamıza rağmen yapılan hizmetler, yenilikler, eserler kendini gösteriyordu. Bu anlamda Şırnak'ın son 10 yılda muhteşem bir yenileme ve gelişme göstererek bölgenin yıldızı bir şehir haline geldiğini görmekten çok büyük kıvanç duydum. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Bolat, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nın, Türkiye'nin en önemli iki gümrük kapısından biri olduğuna işaret ederek, 2019'da yenilenmiş haliyle hizmete giren Habur Gümrük Kapısı'nın Türkiye'yi Orta Doğu'ya Körfez'e bağlayan çok önemli bir ulaşım koridoru olduğunu dile getirdi.

Irak'ın Basra Körfezi'nden başlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin Şırnak'a kadar uzanacağını ifade eden Bolat, şöyle konuştu:

"Körfez Savaşı'nın son 5 aydır gösterdiği yıkım ve acıların bir an önce son bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyoruz ve tarafları barışa, ateşkese, sağduyuya davet ediyoruz ve başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bu konuda büyük gayretler sarf ediliyor. Bitiminde inşallah kalkınma, gelişme, ticaret, ulaşım, enerji hatları, petrol, doğal gaz boru hatları genişletilecek, büyütülecek, yenileri yapılacak. Kalkınma yolu yatırımları başlayacak ve Türkiye Nusaybin Gümrük Kapısı'nın da inşallah Suriye tarafı çalışmaları bitirince yıl sonunda açılması için biz de gayret ediyoruz. Bizim taraf hazır. Bu çabalarla inşallah bölgemizde ticaret, ulaşım, lojistik ve refah artacak. Bu Körfez Savaşı'nın bize getirdiği önemli bir hamle de şu oldu. Suudi Arabistan ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılarak Suudi Arabistan transit ticaretin kapısını açtı ve tır şoförlerimize, nakliyecilerimize transit vizelerini başlattı. Gerek Hatay'dan, Kilis'ten, Suriye, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, hatta Irak, Kuveyt, Katar, Umman, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, bütün Körfez'e ve Orta Doğu'ya transit ticaret hızla başladı ve her gün tır sayısı artarak hızlanıyor. Aynı şekilde yine Suudi Arabistan ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde Türkiye'den Şırnak, Habur, Silopi'den, Irak ve Kuveyt'e ve diğer Körfez ülkelerine uzanan transit ticaret başlamış durumda. Bunu tır sayılarının her ay artmasıyla görebiliyoruz. İlk 6 ayda ortalama 2 bine yakın tır girişi ve 2 bine yakın tır çıkışı gerçekleşirken temmuz ayında ilk 22 günde ortalamalar 2 bin 500'ü girişte ve çıkışta aşmış durumda."

"Bu başarılar dikensiz gül bahçesinde elde edilmedi"

Ticaretin refah, ekonomik kalkınma ve gelişme olduğunu söyleyen Bolat, Halk Bankasından Şırnaklı esnafa pazartesi günü 150 milyon lira esnaf kredisi göndereceklerini bildirdi. Bakan Bolat, "Yüzde 20 gibi oldukça hazinemiz, maliyemiz tarafından sübvanse edilen, enflasyona göre yarı yarıya düşük bir maliyetle inşallah bu krediler kullanılabilecek. Borçları nedeniyle bu esnaf kredilerinden faydalanamayan esnafımız için de Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız ile birlikte yeni bir çalışma yürütülüyor. Bu konuda da inşallah yeni bir düzenleme yakında Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız tarafından icraata geçirilecektir." dedi.

Hükümetin ve belediyenin kente kazandırdıklarıyla yeni bir Şırnak'ın doğduğunu, adeta yeni baştan meydana geldiğini belirten Bolat, kentin yenilendiğini ve modernleştiğini ifade etti.

Bakan Bolat, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Yüzyılı hedefleri olan eser ve hizmet siyasetiyle güçlü ve büyük Türkiye yolunda yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 103 yıllık tarihinde çok partili dönemde seçimlerle iktidara gelen gerek merkezi hükümetle gerekse başkanlık sistemi gerekse belediyelerde, mahalli idarelerde 23,5 yılı tamamlayan başka bir lider ve başka bir hükümet gerçekten çok partili hayatta olmadı. Bu nasıl oldu? Halkımıza Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında verilen güvenle, huzur ve asayişle, Türkiye'yi yolundan saptırmaya çalışarak gerek siyasi çatışmalar gerekse terörle Türkiye'yi yolundan döndürmeye çalışanlara karşı verilen 'Terörsüz Türkiye' mücadelesiyle ve tarımdan sanayiye, hizmetlerden ulaşıma, enerjiden çevreye, gençlikten sosyal hizmetlere, aileye, yaşlılarımıza, esnafımıza, çiftçimize, emeklimize, KOBİ'lerimize, sanayicilerimize, madencilerimize verilen desteklerle bunlar başarıldı. Bu başarılar dikensiz gül bahçesinde elde edilmedi. Hükümetimizi devirmek için yapılan darbe teşebbüsleri, dönen dolaplar ve kurulan altılı, sekizli masalar hep Türkiye'yi yolundan döndürme hesaplarıydı, makam ve rant hesaplarıydı. Bizim bir tek hesabımız vardı, Rabb'imizin rızasını ve milletimizin duasını kazanmak, halkımıza eser ve hizmetlerle, icraatlarla hizmet etmek. Onun için umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti olmaya devam ediyor. AK Parti'den önce 78 yılda 58 hükümet vardı, 23,5 yıldır AK Parti hükümeti var ve Cumhur İttifakı iktidarı var. Rabb'im bu hasbi, harbi ve samimi niyetler ve amellerle, çalışmalarla icraatları daim eylesin. Vatandaşlarımıza daha nice yıllar hizmet etmeyi bu iktidara, bu ittifaka nasip etsin inşallah."

"Ulaşım, ticaret koridorları genişletiliyor, gümrüklerimiz yenileniyor"

Vatandaşların hizmetlerin, eserlerin, huzurun ve refahın en güzeline layık olduğunu belirten Bolat, "Onlar bol bol konuşuyorlar ama yıkım edebiyatı yapıyorlar. İşte belediyelere geldiler. 2019'da kısmen, 2024 Mart'ta çoğunlukla belediyeleri kazanmışlardı. Neler yaptıklarını gördünüz. 25 yılda yapılan hizmetleri belediyelerde nasıl geriye götürdüler ve başardıkları bir tek şey vardı, beceriksizlik, kabiliyetsizlik, icraatsızlık, yolsuzluk, talan, bunları yaptılar. Ama şer görünende hayır var der bizim inancımız ve şer gibi görünen o durum gördüğünüz gibi AK Parti iktidarının, Cumhur İttifakı'nın başarılarının, istikrarın, icraatlarının ne kadar kıymetli olduğunu herkese göstermiş oldu. Güvenin, umudun, icraatın adı AK Parti ve Allah razı olsun Milliyetçi Hareket Partisi ile sürdürülen Cumhur İttifakı Türkiye'mize çok şeyler kazandırdı." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gittiğimiz her yerde güçlü, büyük, başarılı, güven veren ve ordusu, savunması güçlü olan ve Cumhurbaşkanı dünya lideri olan bir ülkenin Ticaret Bakanı olarak inanın göğsümüz kabara kabara itibar ve saygınlık görüyor, orada memleketimizin ve ekonomimizin haklarını ve menfaatlerini korumanın mücadelesini veriyoruz. Bu şahsımıza yönelik değil, bu ülkemize, liderliğimize gösterilen saygı ve itibardır. Türkiye'nin başarılarına gösterilen saygı ve itibardır. 10 yıl önce Şırnak'a reva görülen acılar, zulüm ve yıkım 10 yılda yepyeni modern, gelişmiş bir Şırnak'ın meydana getirilmesiyle ortadan kaldırıldı. Bu iktidar olmasaydı bunlar olabilir miydi? 10 yıl öncesindeki olayların getirdiği Şırnak'ın resimlerine bir bakın ve bugünkü Şırnak'a bir bakın. Şimdi ulaşım, ticaret koridorları genişletiliyor, gümrüklerimiz yenileniyor, ticaret artıyor. Çok daha güzel olacak." dedi.

Milli gelirin 23 yılda dolar bazında 6 kat arttığını dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"1,6 trilyon doları aştık. Kişi başına milli gelirimiz 6 kat arttı ve 18 bin doları aştı. İhracatımız mal ve hizmetler olarak geçen ay, haziran sonu yıllıklandırılmış 400 milyar doları aştı. İstihdamımız 32,5 milyona ulaştı. Devraldığımızda, 2002'de 21 milyon istihdam vardı. Tarımda üretimimiz dolar bazında 3 kat arttı, sanayide üretimimiz dolar bazında 6 kattan fazla arttı. Bunlar ülkemizin güçlü, başarılı, güven veren, çalışkan, atom karınca gibi çalışan, bal arısı gibi bal yapan, üreten, hizmetler sağlayan bir iktidarın kısa sürede neler başarabileceğinin somut göstergeleri. İnşallah bunun devamı hepimizin daha fazla çalışmasında, kardeşliğimizin, muhabbetimizin, aramızdaki saygının, huzurun devamında. Vatandaşımız daha büyük hizmetler, daha güçlü eserler bekliyor. Bunları da teşkilat olarak, Cumhur İttifakı olarak hep birlikte yapacağız. 23-24 senede AK kadrolar çok büyük başarılara imza attılar ve Cumhur İttifakı'nın birliği, beraberliğiyle de Türkiye'nin bekasının teminatının adresi oldu. Allah'ın izniyle, milletimizin duasıyla ve desteğiyle bu kervan büyümeye, güçlenmeye devam edecek ve yeni katılımlarla partimiz daha da güçleniyor. Şırnak'ta son 6 ayda 5 bin yeni üye kazandık ve inşallah bu artacak. Bir yanda icraatları icraatsızlık olan ve şehirleri ve belediyeleri perişan edenler dururken bizim halkımız, çalışkan, icraat yapan, istikrar kazandıran, ülkemizi büyüten, Türkiye'mizi sadece bu bölgede değil, dünya genelinde, Avrupa'da, Afrika'da, Asya'da yıldız ülke konumuna ulaştıran Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki AK kadroları inşallah desteklemeye aziz milletimiz devam edecektir. Çalışmaya devam edeceğiz. Ev ev, hane hane vatandaşlarımızın gönüllerine gireceğiz. Onların desteğini kazanacağız. Onları halkamıza alıp halkamızı genişleteceğiz ve hep birlikte Türkiye, AK Parti, Cumhur İttifakı diyeceğiz."

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, partilerinin siyaset anlayışında istişarenin ortak aklın kapısını açan en güçlü anahtar olduğunu belirterek, her fikrin, önerinin ve katkının çok değerli ve Türkiye Yüzyılı'na konulan bir tuğla olduğunu söyledi.

Şırnak'ın tarih boyunca sınırların şehri olarak anıldığını dile getiren Tatar, şöyle konuştu:

"Bugün ise dostlukların şehri olma yolunda güçlü adımlarla ilerliyor. Dün güvenlik gündemiyle konuşulan bu kadim şehir bugün üretimiyle, ticaretiyle, yatırımıyla ve genç nüfusuyla geleceğin cazibe merkezlerinden biri haline geliyor. Bu büyük dönüşümde güçlü bir siyasi irade, kararlı bir devlet aklı ve milletine güvenen bir liderlik bulunuyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon sayesinde Şırnak uzun yıllardır bekleyen yatırımlara kavuşuyor. Yollarıyla, hastaneleriyle, üniversitesiyle, eğitim kurumlarıyla, enerji yatırımlarıyla ve sosyal projeleriyle yeni bir gelişim dönemine girdi. Artık yeni dönemin en önemli başlıklarından biri ticarettir. Şırnak, Irak'a açılan stratejik kapılarıyla, gelişen lojistik altyapısıyla, genç ve dinamik nüfusuyla, bölgesel ticaretin yükselen merkezlerinden biri olma potansiyeline sahiptir."

AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, gelişen, kalkınan Şırnak'ın bölgenin yıldız ve marka şehri olacağına inandıklarını ifade etti.

Erkan, "Gelişen ve refahı artan Şırnak'ın Türkiye'nin huzuruna katkı sunacağına inanıyorduk. Yıllardan beri kardeşi kardeşe vurduranlara, burada kardeş kavgasını oluşturanlara inat Hazreti Nuh'un şehri olduğumuzu bir kere daha vurguladık. Bin yıllar boyunca kardeş ile yaşamayı başarmış bir şehir iken birileri kendi entrika ve tefrikalarıyla bizi böldürmeye çalışsa da buna çok net 'dur' demeyi bildik. Teşkilatlarımızla bütün topluma dostluk, kardeşlik ve huzur mesajını en güçlü şekilde vereceğiz." dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da yaptıkları hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA