Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş: "Amerikalı yatırımcıları önemli bir ortak olarak görüyoruz"

Bir son dakika haberine göre NEW Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD ile ilişkileri çok önemsediklerini belirterek, "Amerikalı yatırımcıları önemli bir ortak olarak görüyoruz ve iş birliği yapmaya her daim hazırız." dedi.

NEW Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD ile ilişkileri çok önemsediklerini belirterek, "Amerikalı yatırımcıları önemli bir ortak olarak görüyoruz ve iş birliği yapmaya her daim hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyince (TAİK) düzenlenen yuvarlak masa toplantısında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya katılan Ticaret Bakanı Muş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mevcut üretim ve yedek kapasitesi, istikrarlı iş ortamı, olası şoklara karşı dirençli ve risk almaktan kaçınmayan firma altyapısı ve güçlü girişimcileriyle yeterli bir donanıma sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu donanımın sağlandığını son 20 yılda gerek siyasi gerek ekonomik gerilimlerle geçtiği testlerden başarıyla çıkarak ispatladığını belirten Muş, Ukrayna'daki savaşın da bir kez daha sınadığı Türkiye ekonomisinin ve sanayi kapasitesinin bu durumu bir kez daha teyit ettiğini ifade etti.

Muş, güçlü bir zeminde hareket eden Türkiye'nin kalkınma hamlesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sekteye uğratmadan devam ettireceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ticaretteki temel vizyonu teknolojik dönüşümü tamamlayarak rekabet gücü yüksek bir üretim ve ticaret üssü haline gelmektir. Bu bağlamda ABD ile ilişkilerimizi çok önemsiyoruz. Bu çalışmalarda Amerikalı yatırımcıları önemli bir ortak olarak görüyoruz ve iş birliği yapmaya her daim hazırız. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli irade ve isteğin her iki tarafta da bulunduğunu biliyoruz. Amerikan ve Türk iş çevrelerinin bu konudaki arzumuzu paylaşıyor olduğuna inanıyoruz. Biz üzerimize düşeni yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Söz konusu toplantıda, P&G, Boeing, SpaceX, Amazon, Meta, AmerisourceBergen, Citigroup, JP Morgan, Ford, Plug&Play, Anheuser-Busch, Coca Cola ve GE gibi şirketlerin üst düzey yöneticileri yer aldı.

ABD'li şirketlerin temsilcilerinin yanı sıra Kibar Holding, Limak, Hepsiburada, Borusan Holding, Getir, Türk Telekom, TUSAŞ ve THY gibi Türk şirketlerinin yöneticileri de toplantıya katıldı.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Muş'un konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.