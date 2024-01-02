Terracotta Savaşçıları Müzesi Yeni Yıl Tatilinde Rekor Ziyaretçi Sayısına Ulaştı

Xİ'AN, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan ikonik Terracotta Savaşçıları Müzesi, Pazartesi günü sona eren üç günlük yeni yıl tatilinde toplam 100.486 kişi tarafından ziyaret edildi.

Yerel yetkililerin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, dünyaca ünlü ikonik Terracotta Savaşçılarına ev sahipliği yapan İmparator Qinshihuang Mezarlığı Müzesi'ni geçen yıl 11,2 milyondan fazla kişi ziyaret etti. Bu rakam, en yüksek yıllık ziyaretçi sayısına işaret ediyor.

2023'ten itibaren müzeye ilgi artarken, şu anda müzenin günlük maksimum kapasitesi 65.000 kişiye ulaşmış durumda.

Müze, artan talebe yanıt verebilmek için daha erken açılış, daha geç kapanış ve saatli rezervasyon gibi bir dizi önlem aldı.

1979 yılında açılan müze, o tarihten bu yana 150 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti ağırladı.

1974 yılında keşfedilen Terracotta Savaşçıları ordusu, Çin'i ilk kez birleştiren Qin Hanedanlığı İmparatoru Qinshihuang (M.Ö. 221-M.Ö. 207) tarafından oluşturulmuştu.