Terörden temizlenen dağlar pancarcıların meskeni oldu

Terörün yerini huzura bıraktığı dağlar, insanlarla dolup taştı

Şifalı pancar bitkisi için 15 kilometre yol yürüyorlar

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bahar aylarında vatandaşların geçim kaynağı haline gelen şifalı bitkilerin zorlu mesaisi başladı. 15 kilometre yol yürüyen köylüler at sırtında pancar taşırken, terörden temizlenen dağlar adeta pancarcıların meskeni haline geldi.

Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarında ilkbahar aylarında karların erimesi ve sıcak havaların etkisiyle yüzlerce şifalı bitki yetişiyor. İlçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar bahar aylarında dağlara çıkıp pancar topluyor. Eskiden terör nedeniyle dağlara özgürce çıkamayan vatandaşlar huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber bahar aylarında pancar toplamak için dağları mesken tuttu. Giden vatandaşlar topladıkları pancarları dağdan indirdikten sonra atların sırtında 15 kilometrelik mesafeyi kat ederek evlerine getiriyor. Burada 3 işlemden geçirilen şifalı bitkiler satışa çıkarılıyor. Mehdi Sadıkoğlu isimli vatandaş oruçlu halde 30 kilometre yol gittiklerini söyledi. Sadıkoğlu, "Her yıl bahar aylarında havalar ısınıyor. Bu yıl ramazan ayına denk geldi. Bizde pancar toplamak için geldik. Dağlara tırmanıyoruz. Çok yorucu bir iş ama kimimiz şifa niyetine geliyor, kimimiz ise geçim kaynağı için satmak için geliyor. Çok güzel bir doğamız var" dedi.