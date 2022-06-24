Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi Delal Azizoğlu'nun fotoğraflar Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Delal Azizoğlu'nun fotoğraflar Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. AA / Güncel Irak PKK Güncel Haberler

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