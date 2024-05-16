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Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ekran Bağımlılığıyla Mücadele İçin Veli Eğitim Seminerleri Düzenliyor

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Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve gönüllü rehber öğretmenler tarafından yürütülen 'Ekran bağımlılığıyla mücadele veli eğitim seminerleri', velileri bilinçlendirerek çocukları ekranın olumsuz etkilerinden korumayı amaçlıyor.

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve gönüllü rehber öğretmenler tarafından yürütülen "Ekran bağımlılığıyla mücadele veli eğitim seminerleri", velileri bilinçlendirerek çocukları ekranın olumsuz etkilerinden korumayı amaçlıyor.

Proje koordinatörü Mustafa Özdemir, günümüzün en büyük problemlerinden biri olan ekran bağımlılığı ile ilgili velileri bilinçlendirerek çocukları ekranın olumsuzluklarından uzak tutmayı hedeflediklerini belirtti.

Ekran bağımlılığının çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Özdemir, "Ekrana bağımlılığı olan çocuklar fiziksel hastalıklara, örneğin göz rahatsızlığına maruz kalabildikleri gibi aynı zamanda sosyalleşme konusunda da sorun yaşamaktadırlar." dedi.

Projenin mimarlarından Oğuzhan Arın ve gönüllü rehber öğretmenlere desteklerinden dolayı teşekkür eden Özdemir, velilerin seminerlerle bilinçlenerek çocuklarının sağlıklı gelişimine katkı sağlamalarını hedeflediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA / Güncel

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