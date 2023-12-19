Terme'de şok uygulamada aranan bir kişi yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde yapılan şok uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 82 tabanca fişeği, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Uygulamada ayrıca 1 aranan kişi de yakalandı. Bir sürücüye ise 1675 lira idari para cezası uygulandı.
Samsun'un Terme ilçesinde "şok" uygulamada aranan bir kişi yakalandı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan "şok" uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 82 tabanca fişeği, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Uygulamada 1 aranan kişi de yakalandı.
Öte yandan bir sürücüye 1675 lira idari para cezası uygulandı.