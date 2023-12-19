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Terme'de şok uygulamada aranan bir kişi yakalandı

19 Aralık 2023 14:57 Güncelleme: 14:58 Abone Ol

Samsun'un Terme ilçesinde yapılan şok uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 82 tabanca fişeği, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Uygulamada ayrıca 1 aranan kişi de yakalandı. Bir sürücüye ise 1675 lira idari para cezası uygulandı.