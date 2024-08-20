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Terme Çayı'nın yatağı genişletiliyor

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Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde şiddetli yağış sonrası hayatı olumsuz etkileyen sel ve taşkınların önüne geçilmesi için Terme Çayı'nın yatağı genişletiliyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çayın yatağı 50 metreden 80 metreye çıkarılıyor. Çalışmaların 2025'te tamamlanması hedefleniyor.

Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde şiddetli yağış sonrası hayatı olumsuz etkileyen sel ve taşkınların önüne geçilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Terme Çayı'nın yatağı genişletiliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünce Terme Çayı Islah Projesi çerçevesinde, ilçe merkezinden geçen çayın yatağının genişliği 50 metreden 80 metreye çıkarılıyor.

Bu yıl başlayan ve 2025 sonunda tamamlanması hedeflenen çalışmaları yerinde inceleyen DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terme Çayı Islahı 1. kısım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Çelik, çayda yaklaşık bir kilometrelik ıslah çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Terme'nin taşkın kontrolüne yönelik çalışmamız. 4 sıra DSM kolon, bir sıra fore kazıklar var. Onunla birlikte bir çelik yaya köprüsü yapıyoruz. Bir taşıt köprümüz olacak. Şu an yüzde 47 mertebesindeyiz." dedi.

Çalışmanın 2025'te tamamlanmasını hedeflediklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Terme ve Salıpazarı'nın taşkın kontrolüne yönelik, aynı zamanda bu işimizle beraber yukarıda Köybucağı depolamamız var. Onun üstünde Salıpazarı Barajı'mız devam ediyor. Yine Salıpazarı'nın yan kolları üzerinde Çölen ve Bollas taşkın kontrol amaçlı barajımızda çalışmalar devam ediyor. Bunları tamamen bitirdikten sonra inşallah Terme ve Salıpazarı ilçelerimizde hedeflediğimiz taşkın kontrolünü sağlayacağız. Daha önce 50 metre genişliğindeydi yatak. Şu anda 80 metre genişliğine çıktı. Yaklaşık 30 metre genişleme var. Su taşıma kapasitesini de yüzde 35 civarında arttırıyoruz. Beton ağırlıklı duvarların daha önce arkasına taşkın sırasında su geçtiğinde stabilitesi kayboluyor ve devriliyordu. Daha sonra buraların yenileme ihtiyacı doğuyordu. Ama şimdi 4 sıra DSM ve bir sıra fore kazık kolonlarımızla beraber su arkasına yine geçecek ama duvarlarda bir rahatsızlık olmayacak."

"Vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak"

Projenin 5 ayağının bulunduğunu, tamamlanmasının ardından taşkın kontrolünün büyük ölçüde sağlanacağını belirten Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biri, Terme Çayı ıslahı, şu anda bulunduğumuz yer. İkincisi Köybucağı depolama inşaatı devam ediyor. Onun üzerinde Salıpazarı Barajımız, o da devam ediyor. Yüzde 30 fiziki gerçekleşme sağladık. Ayrıca Bollas ve Çölen barajları. Biz onların da projelerini yapıyoruz. Seneye inşallah projelerini bitirip onları da yatırım programına teklif edip ihalelerini yapacağız. Bunların tamamı bittiği zaman Salıpazarı ve Terme ilçelerimizde arzu ettiğimiz taşkın kontrolünü hedefleyebileceğiz. Terme ve Salıpazarı'nda inşallah vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak."

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Su İşleri Salıpazarı Terme Çayı Ekonomi samsun Terme Çevre Doğal Afetler Ekonomi Güncel Haberler

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