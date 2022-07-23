Teksas'ı Vuran Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Su Kaynakları Kurudu - Haberler

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Teksas'ı Vuran Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Su Kaynakları Kurudu

Xinhua - Güncel
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Teksas'ı Vuran Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Su Kaynakları Kurudu

COLONY, 23 Temmuz (Xinhua) -- 21 Temmuz 2022'de çekilen fotoğrafta, ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Colony'deki Lewisville Gölü'nün çatlamış tabanı görülüyor.

COLONY, 23 Temmuz (Xinhua) -- 21 Temmuz 2022'de çekilen fotoğrafta, ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Colony'deki Lewisville Gölü'nün çatlamış tabanı görülüyor. Teksas'ın çoğu bölgesinde Haziran ayından bu yana aşırı sıcak ve kuru hava yaşanıyor. Sıcaklık ve kuraklık, fiziksel rahatsızlığa ve sıkıntıya neden olmasının yanı sıra, birçok bölgede su ve enerji kaynaklarını önemli ölçüde zorluyor. (Fotoğraf: Xin Jin/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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