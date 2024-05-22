Tekirdağ Samsun Dernekler Federasyonu Vezirköprü'de Ziyaretlerde Bulundu

Tekirdağ Samsun Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Bilal Acar ve yönetim kurulu üyeleri, Vezirköprü ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Tekirdağ Samsun Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Bilal Acar, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Faaliyetleri hakkında bilgi veren Acar, "Vezirköprülülerin iş imkanı nedeniyle göç ettikleri ikinci memleketleri, Tekirdağ ve ilçeleri. Çok sayıda Samsunlu ve Vezirköprülünün yaşadığı Trakya bölgesinde hemşehrilerimizi tek çatı altında toplamak amacıyla bölgede dernekleri birleştirerek Tekirdağ Samsun Dernekler Federasyonunu kurduk." dedi

Ziyaretlere yönetim kurulu üyeleri Fatih Tülücü ve Adem Çil ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Daimi Encümeni Halil İbrahim Doğan da katıldı.