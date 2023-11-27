Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda toplamda 600 gram bonzai ve uyarıcı madde ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir ikamete operasyon düzenlendi.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. F.Y isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı yönünde ihbar alan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsın ikametine operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreste yapılan aramada, mavi çöp poşetinde 594 gram bonzai, Şeffaf poşet içerisinde 3.10 gram bonzai, 25 adet Galara isimli kırmızı reçeteye tabi hap ayrıda ikamette bulunan V.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 3.5 gram bonzai ele geçirildi. İkamette yakalanan iki şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ