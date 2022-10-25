Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da yoğun sis etkili oldu Güncel Haberler Tekirdağ haber: Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde görülen yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde görülen yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesini azalttı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Kaynak: AA / Güncel Hayrabolu Tekirdağ Güncel Haberler

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