Tekirdağ haber: Tekirdağ'dan kısa kısa

Edinilen Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan Köpekli Arama Kurtarma Tatbikatı'nı izledi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan Köpekli Arama Kurtarma Tatbikatı'nı izledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, görev yapan arama kurtarma personelinin muhtemel afet ve acil durum olaylarında kurtarma faaliyetlerini daha etkin ve verimli yürütmeleri, her an göreve hazır halde bulundurulmasının sağlanması, müdahale kapasitelerinin arttırılması amacıyla tatbikat yapıldı.

Eski Tekel Fabrikası'nda düzenlenen tatbikatta senaryo gereği göçük altında kalan bir kişiyi, köpekler buldu.

Vali Yıldırım tatbikat sırasında yetkililerden bilgi aldı.

- Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Şahin ve Şerif ile Asafoğlu görüş alışverişinde bulundu.

Şerif ve Asafoğlu, üniversitenin Batı Trakya, Rumeli ve Balkan coğrafyasına yönelik çalışmalarını takdir ettiklerini belirtti.

Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, üniversitenin Balkan kontenjanlı üç üniversiteden biri olduğunu belirtti.