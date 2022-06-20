Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, vefat eden Kıbrıs gazisi Recep Sayım (69) için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, vefat eden Kıbrıs gazisi Recep Sayım (69) için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Sayım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Kumbağ Camisi'ne getirildi. Gazi Sayım'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Kumbağ Mezarlığında defnedildi. Vali Yıldırım, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. AA / Fırat Çakır - Güncel Aziz Yıldırım Tekirdağ Kıbrıs Güncel Haberler

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