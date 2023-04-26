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Tekirdağ'da tümülüste kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Tekirdağ'da tümülüste kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tümülüste kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tümülüste kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karabürçek Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, M.Ç. Y.A. M.T. ve M.Ç'yi tümülüste kazı yaparken suçüstü yakaladı, tarihi eser olduğu değerlendirilen 30 sikke ile sondaj açmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Tekirdağ Saray Güncel Haberler

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