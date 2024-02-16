Tekirdağ'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik faaliyetlerde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'da terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik belirlediği adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ propagandası yapan ve örgüte üye olmaktan aranan 5 zanlı yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.