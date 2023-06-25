Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak hizmete sunacak. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak için ücretsiz otobüs kaldırılacak.

Tekirdağ'da Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Tekirdağ Otopark ve Ulaşım İşletmeciliği AŞ (TEKULAŞ) tarafından işletilen toplu taşıma araçları, faaliyet gösterdiği güzergahlarda bayram süresince vatandaşlara ücretsiz olarak toplu taşıma hizmeti verecek.

Öte yandan Süleymanpaşa ilçesinde, Kurban Bayramı'nda vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak için valilik önünden belirli saatlerde ücretsiz otobüs kaldırılacak.