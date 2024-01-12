Tekirdağ'da Kar Yağışı Sonrası Ganos Dağı'nda Muhteşem Görüntüler

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlarda, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Tekirdağ-Şarköy yolundaki dağların eteklerinde bulunan ormanlar, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ormanlar, bu güzergahta yolculuk yapanlara görsel şölen yaşatıyor.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Gülseren Gürkanlar, AA muhabirine, kar yağışı sonrası ormanlık alanların daha da güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Ağaçların arasından akan derelerin huzur verici olduğunu anlatan Gürkanlar, "Kar yağışıyla Ganos Dağı beyaz gelinliği giydi. Ormanlarda seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve ağaçlar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekecek kadar güzel. Bu güzellikleri gören herkes buradan mutlu şekilde ayrılıyor. Ganos Dağı eteklerindeki güzellikler anlatılmakla bitmez, herkes gelip bu güzelliğin tadını çıkarmalı." diye konuştu.