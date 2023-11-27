Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 6.5 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda 6 buçuk kilo kubar ve likit esrar ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu maddeye ait diğer malzemeler de bulundu.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bağ evinde 3 kilo 700 gram esrar ve 3 litre likit esrar ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü Mahallesi'nde B.İ'ye ait bağ evine baskın düzenledi.
Bağ evinde yapılan aramada, 3 kilo 700 gram esrar, 3 litre likit esrar, 29 gram kenevir tohumu ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel