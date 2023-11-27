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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 6.5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda 6 buçuk kilo kubar ve likit esrar ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu maddeye ait diğer malzemeler de bulundu.