Tekirdağ'da, "Hz. Peygamber'e Söylenen Nağmeler" konseri düzenlendi.

İl Müftülüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi iş birliğinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Mustafa Soykök, yaptığı konuşmada, üç aylarda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini belirterek, programın düzenlenmesinden emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar da programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Türk sanat müziği ve tasavvuf müziği sanatçısı Necip Karakaya ilahiler seslendirdi.