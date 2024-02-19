Tekirdağ'da düğünde çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düğünde çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Şeyh Sinan Mahallesi'nde bir düğünde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan bir kişi sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

-Muratlı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Muratlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

A.E. idaresindeki, 59 AID 445 plakalı otomobil, Aşağısevindikli Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan bir kişi sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

-Şarköy'de bir evde 8 litre sahte içki ele geçirildi

Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 8 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mursallı Mahallesi'nde ikamet eden S.Ö'nün evinde sahte içki bulundurduğu bilgisi üzerine evde arama yaptı.

Evde yapılan aramada, 8 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.