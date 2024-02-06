Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da deprem paneli düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ Barosunca 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için Tekirdağ Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, depremlerin bütün ülkeyi derinden üzdüğünü söyledi.

Depremden sonra ülkenin birlikteliğinin gücünü dünyanın gördüğünü ifade eden Soytürk, "Deprem olduğunda Kilis Valisi olarak görev yaptığım için milletin birlikteliğini gördüm, yaşadım. Deprem kötü bir şey ama depremden sonra amelelerde, fabrikatörlerde el ele verip çalışıyordu. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştı." dedi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül de depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremle milletin birlik, beraberlik ve dayanışmasının daha da ön plana çıktığını belirten Gül, "Bu birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde de üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmadığını görüyoruz. Depremin ilk gününde Ceza İnfaz Kurumları bünyesinde oluşturulan arama kurtarma ekipleri bölgeye giderek arama kurtarma faaliyetlerinde önemli bir rol üstlendiler." diye konuştu.

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ise deprem felaketinden sonra devletin ve milletin kenetlenerek gereken her şeyi yapmaya başladığını ve şu anda yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün ise depremin yıkıcı etkisinin ardından ülkenin büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini aktararak, "Milletimiz ayağa kalkmak ve yaraları sarmak için birlikte mücadele etti. Bizde Tekirdağ Barosu olarak depremin ilk gününden itibaren yardım kampanyaları başlatarak depremzedelere destek olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğretim Görevlisi ve deprem mühendisi Ahmet Bal da deprem bölgesinden yaptıkları çalışmalar ve depreme dayanıklı binalar yapılmasına ilişkin sunum yaptı.

Programın ardından Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünce katılımcılara depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dağıtıldı.