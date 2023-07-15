Tekirdağ'da Denizde Boğulan 2 Kişi Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğli ilçesinde denize serinlemek için giren Utku Aslan(13) ve Özgür Çakan(19), boğularak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesinde yaşanan 2 ayrı olayda denize serinlemek için giren 4 kişiden 1'i çocuk 2'si boğularak hayatını kaybetti. İlk olay Yeniçiftlik Mahallesi Atatürk Parkında meydana geldi. Utku Aslan ile arkadaşları Berfi Utku ve Muhammet Bedirhan Utku bu sabah saatlerinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda batıp çıkarak çırpındıkları görüldü. İddiaya göre olay yerindeki vatandaşlardan bazıları suya atlayıp Berfin Utku ve Muhammet Bedirhan Utku'yu sudan canlı olarak çıkardı. Utku Aslan ise bir süre sonra suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve sahil güvelik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sudan çıkarılan Berfin Utku ve Muhammet Bedirhan Utku'ya ilk müdahalelerin ardında tedavileri için hastaneye sevk etti. Ekipler bir süre denizde yaptığı aramada suda kaybolan Utku Aslan'a ulaşıldı. Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İddiaya göre öğle saatlerinde aynı sahilde bir işletme önünden epilepsi hastası Özgür Çakan, denize girdi. Suda epilepsi nöbeti geçiren Çakan, haber verilmesi üzerine ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çakan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeride yapılan incelemelerin ardından İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 ayrı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.