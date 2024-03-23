Tekirdağ'da Asayiş Uygulamalarında 105 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 105 şüpheliden 41'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesine yönelik il genelinde çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler kasten adam öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve yağma olaylarına karıştığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 105 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, 64'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.